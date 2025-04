Südkorea, USA und Japan halten Tabletop-Übung gegen Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen ab

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben erstmals seit fünf Jahren eine trilaterale Tabletop-Übung (TTX) in Vorbereitung auf die von Nordkorea ausgehenden Bedrohungen durch Atomwaffen und Raketen durchgeführt.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium führten die drei Länder am Dienstag und Mittwoch in Seoul trilaterale Arbeitsgespräche, um die Themen der im ersten Halbjahr vorgesehenen trilateralen Verteidigungsgespräche (DTT) zu besprechen.Bei dem Treffen fand eine Tabletop-Übung statt, bei der anhand eines Szenarios betreffend die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen Gegenmaßnahmen erörtert wurden.Diese Übung wurde nach einer Einigung zwischen den Verteidigungsministern der drei Länder im vergangenen Juni am Rande der Asiatischen Sicherheitskonferenz in Singapur (Shangri-La-Dialog) erstmals seit 2020 wieder abgehalten.Es ist zudem das erste Mal, dass außerhalb der USA ein TTX im Rahmen des DTT stattfand.Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte die Einschätzung mit, das DTT-Arbeitstreffen und die Abhaltung der Übung zeigten, dass die Sicherheitskooperation zwischen Südkorea, den USA und Japan auch unter der zweiten Regierung von Donald Trump unbeirrt weitergehe.