IAEA-Chef spricht von exponentiellem Wachstum des nordkoreanischen Atomprogramms

Photo : YONHAP News

Das nordkoreanische Atomwaffenprogramm ist nach Einschätzung des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, exponentiell gewachsen.Die entsprechende Äußerung machte Grossi laut der Website der US-Denkfabrik Council on Foreign Relations (CFR) bei einem Treffen mit dieser am Dienstag (Ortszeit).Zur exponentiellen Vergrößerung des Programms sei es seit dem direkten Gespräch von US-Präsident Donald Trump mit Nordkorea gekommen, sagte er.Das Programm sei nicht mehr auf den Komplex in Yongbyon begrenzt. Es gebe Kangson und auch andere Orte in dem Land, warnte Grossi. Es gebe einen Leichtwasserreaktor. Es werde eine zweite oder vielleicht eine dritte Urananreicherungsanlage gebaut.Er verwies dabei auf die Notwendigkeit eines Dialogs mit Nordkorea. Er betonte, dass die Gipfeldiplomatie wichtig sei.Man brauche Engagement von oben nach unten, hieß es. Dabei teilte er die Meinung mit, dass der Briefwechsel zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un kein Briefwechsel zwischen Führern, sondern eine Korrespondenz kollektiver Art der Regierung gewesen sei.Er denke, dies sei wichtig, trotz aller Mankos, die dies haben möge, hieß es weiter.