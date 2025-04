Pianist Lim Yunchan erhält drei Auszeichnungen bei BBC Music Magazine Awards

Photo : YONHAP News

Der koreanische Pianist Lim Yunchan hat mit seinem Album „Chopin Études“ bei den 20. BBC Music Magazine Awards drei Auszeichnungen gewonnen.Nach Angaben der Organisatoren wurde bei der Verleihung am Mittwoch (Ortszeit) in London das im letzten Jahr veröffentlichte Album des 21-Jährigen als „Aufnahme des Jahres“ ausgezeichnet. Auch der Instrumentalpreis und der Newcomer-Preis gingen an Yun.Es ist das erste Mal in der Geschichte des Musikpreises, dass ein Album in drei Kategorien ausgezeichnet wurde.Die BBC Music Magazine Awards wurden 2006 ins Leben gerufen und werden jährlich vom britischen Magazin für klassische Musik „BBC Music Magazine“ vergeben.Das Philharmonische Orchester Seoul hatte bei der Verleihung 2015 mit der Aufnahme eines Werks der koreanischen Komponistin Chin Unsuk unter Leitung von Chung Myung-whun den Premiere Award gewonnen.