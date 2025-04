Südkoreanischer Botschafter trifft US-Marineminister

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, hat sich mit US-Marineminister John Phelan getroffen.Laut der südkoreanischen Botschaft besuchte Cho am Mittwoch (Ortzseit) das Marineamt im Pentagon in der Nähe von Washington D.C. und kam mit Phelan zusammen.Cho und Phelan hätten über die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA in der Schiffbauindustrie zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft der US-Marine gesprochen. Sie hätten auch verschiedene Meinungen für die Stärkung des bilateralen Bündnisses ausgetauscht, hieß es.Beide Seiten hätten unterstrichen, dass die Kooperation im Schiffbau, die eine parteiübergreifende Unterstützung finde, ein wertvolles Vermögen der Allianz sei. Sie seien in der Notwendigkeit übereingekommen, dass Südkorea und die USA nach einer Schiffbau-Allianz streben müssten, hieß es.Südkoreas Schiffbaukapazitäten von Weltklasse werden als Druckmittel bei den Verhandlungen betrachtet, um den Zolldruck der USA abzufedern.Der kommissarische Präsident Han Duck-soo und US-Präsident Donald Trump hatten in ihrem Telefonat am 8. April neben Sicherheits- und Wirtschaftsangelegenheiten auch die Kooperation im Schiffbau thematisiert.