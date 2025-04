„Gangnam Style“ und „Baby Shark“ unter den Höhepunkten von 20 Jahren YouTube

Photo : YONHAP News

Psys „Gangnam Style“ und das Kinderlied-Video „Baby Shark“ gehören zu den 18 bedeutendsten Momenten in der 20-jährigen Geschichte von YouTube.Zum 20-jährigen Jubiläum der Videoplattform stellte die „New York Times“ am 23. April (Ortszeit) eine Liste mit diesen 18 prägenden Ereignissen vor, in der beide Videos vertreten sind.Die Zeitung wies darauf hin, dass der südkoreanische Sänger und Rapper Psy das Musikvideo zu seinem Song „Gangnam Style“ im Juli 2012 veröffentlicht habe. Noch Ende desselben Jahres sei der Clip zum ersten Onlinevideo geworden, das über eine Milliarde Aufrufe erreichte.Beim Kinderlied „Baby Shark“, das ebenfalls aus Südkorea stammt, hob die „New York Times“ hervor, es sei im Juni 2016 ins Netz gestellt worden. Im November 2020 sei das Video dann zum meistgesehenen YouTube-Clip überhaupt geworden und halte diesen Rekord mit 15,8 Milliarden Aufrufen noch immer.