Südkorea und USA kommen nächste Woche zu Verteidigungsdialog KIDD zusammen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA werden nächste Woche in Washington ihre regelmäßigen Verteidigungsgespräche führen.Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass der Koreanische-US-amerikanische Integrierte Verteidigungsdialog (KIDD) am 1. und 2. Mai im Pentagon stattfinden werde. Nach dem Treffen werde eine gemeinsame Presseerklärung veröffentlicht.Bei dem Treffen werden beide Seiten Sicherheitsangelegenheiten der Allianz erörtern, darunter die politische Koordinierung für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas und die Abschreckung sowie Reaktion auf die Bedrohungen durch dessen Atomwaffen und Raketen. Auch wird der an Bedingungen geknüpfte Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten an Südkorea erörtert.KIDD ist ein Treffen auf hochrangiger Ebene, das für rechtzeitige und wirksame Sicherheitsberatungen zwischen Seoul und Washington im Jahr 2011 ins Leben gerufen wurde. Der Dialog wurde jährlich ein- bis zweimal abwechselnd in beiden Ländern abgehalten.Das bevorstehende Treffen wird das erste seit dem zweiten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump sein.