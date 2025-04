Nordkorea verurteilt Stationierung strategischer US-Bomber in Japan

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Stationierung von strategischen Bombern vom Typ B-1B der USA in Japan verurteilt.Dies gefährde die Sicherheit in der Region, kritisierte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA in einem Kommentar am Freitag.Es handele sich nicht um eine temporäre Stationierung für eine Machtdemonstration gegenüber den Ländern in der Region. Die militärische Bedeutung des Schritts liege darin, dass strategische Ressourcen der USA tief in der asiatisch-pazifischen Region langfristig stationiert sein würden, hieß es.Die Nachrichtenagentur wies darauf hin, dass dieses Jahr im Luftraum in der Nähe der koreanischen Halbinsel drei gemeinsame Übungen mit der B-1B durchgeführt wurden. Sie warf den USA vor, mit einer langfristigen Stationierung strategischer Bomber in Japan dieses Land und Südkorea als Vorposten zu nutzen und die Häufigkeit der Konfrontationen gegen Länder in der Region auf den höchsten Stand zu erhöhen.Laut dem Indopazifik-Kommando der USA wurden B-1B-Bomber des 9th Expeditionary Bomb Squadron am 15. April auf die US-Luftwaffenbasis Misawa in der japanischen Präfektur Aomori verlegt.Es handelt sich um die erste Stationierung einer Bomber Taskforce der US-Luftwaffe in Japan, die über globale Schlagkraft verfügt.