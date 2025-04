Internationales Forschungsteam mit koreanischer Beteiligung entdeckt neue Supererde

Photo : YONHAP News

Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung südkoreanischer Wissenschaftler hat einen Exoplaneten entdeckt, dessen Masse rund 1,3-mal so groß ist wie die der Erde.Wie die Koreanische Luft- und Raumfahrtbehörde (KASA) am Donnerstag mitteilte, fand das Team, zu dem auch das Koreanische Institut für Astronomie und Weltraumwissenschaft (KASI) gehört, mithilfe von Beobachtungsdaten des Korean Microlensing Telescope Network (KMTNet) diesen langperiodischen Exoplaneten mit einer Umlaufzeit von mehr als einem Jahr.Als „Supererde“ werden Planeten bezeichnet, die wie die Erde aus Gestein bestehen, deren Masse jedoch bis zu etwa zehnmal höher ist als die unseres Heimatplaneten.Der neu entdeckte Planet ist rund 1,5 Milliarden Kilometer von seinem Zentralstern entfernt. Das entspricht etwa dem Zehnfachen der Entfernung zwischen Erde und Sonne. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Planet für einen vollständigen Orbit etwa 40 Jahre benötigt.Nach Angaben des Forschungsteams handelt es sich um die Supererde mit dem bislang größten Abstand zu ihrem Zentralstern unter den bekannten langperiodischen Exoplaneten. Außerdem besitze dieser Planet die geringste Masse in dieser Kategorie.