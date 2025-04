Nordkorea fordert zum Gründungstag der Partisaneneinheit Loyalität gegenüber Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat anlässlich des Gründungstags der koreanischen Partisaneneinheit, die gegen die japanische Kolonialherrschaft gekämpft hatte, Treue gegenüber Machthaber Kim Jong-un gefordert.Zum 93. Gründungstag der Koreanischen Revolutionären Volksarmee schrieb „Rodong Sinmun“, das Organ der Arbeiterpartei, am Freitag im Leitartikel, dass die revolutionären Streitkräfte des Landes zu einem mächtigen revolutionären Militär für Kim Jong-un weiter entwickelt werden sollten.Die Zeitung forderte, dass alle militärischen Projekte und Aktivitäten mit dem Schutz der Ideologie und der Autorität von Kim in Einklang gebracht werden müssten. Alle Soldaten müssten ausschließlich nach der revolutionären Ideologie und dem Willen des Generalsekretärs kämpfen.Die Koreanische Revolutionäre Volksarmee war nach Nordkoreas Angaben von dessen Staatsgründer Kim Il-sung während seiner anti-japanischen Aktivitäten am 25. April 1932 in der Mandschurei gegründet worden.Nordkorea begeht seit 1978 den 25. April als Gründungstag seiner Armee.