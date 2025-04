„Squid Game“-Regisseur erhält Ehrenpreis bei Gotham Awards

Photo : YONHAP News

Der Regisseur der Netflix-Serie „Squid Game“, Hwang Dong-hyuk, wird bei den US-amerikanischen Fernsehpreisen Gotham Awards mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet.Wie das Gotham Film & Media Institute, Veranstalter der Preisverleihung, am Freitag bekanntgab, soll Hwang am 2. Juni in New York den „Creator Tribute“ bei den Gotham 2025 TV Awards entgegennehmen.Die Preiskategorie „Creator Tribute“ zeichnet ikonische Künstler und Schöpfer aus, die den Horizont des Fernsehens erweitert und damit einen nachhaltigen Einfluss auf das Medium ausgeübt haben.Obwohl Hwang für „Squid Game“ bereits zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten hat, ist dies das erste Mal, dass ihm ein Ehrenpreis verliehen wird.Der Veranstalter der Gotham Awards betonte, man wolle Hwang dafür würdigen, dass er mit der Kombination aus spannenden Geschichten und scharfer Kritik ein globales Phänomen geschaffen habe.