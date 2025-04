Fünf koreanische Serien zum Cannes International Series Festival eingeladen

Photo : YONHAP News

Fünf koreanische Serien sind in diesem Jahr zum Cannes International Series Festival eingeladen worden.Nach Medienberichten wurde die Serie „S-Linie“ in den Wettbewerb für Langformate der 8. Ausgabe des Festivals aufgenommen, das vom 24. bis 29. April (Ortszeit) stattfindet.Die Serie „S-Linie“, die auf dem gleichnamigen Webtoon des Autors Kkomabi basiert, feiert am Sonntag bei dem Festival ihre Weltpremiere.In der außer Konkurrenz laufenden „Rendez-vous“-Sektion werden zudem vier weitere koreanische Produktionen präsentiert: „Doubt“, ein Drama mit Han Suk-kyu in der Hauptrolle, „Hunter with a Scalpel“, ein Midform-Thriller von Studio X+U, „Fasting Love“, eine romantische Komödie mit Cho Hae-jung, und „Nursery Rhyme Horror Story“, ein Mysterythriller mit Nam Gyu-ri.Beim Cannes International Series Festival werden jährlich Serien aus der ganzen Welt vorgestellt.