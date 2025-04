Vietnam stellt die meisten internationalen MINT-Studierenden in Südkorea

Photo : KBS News

Nach einer aktuellen Erhebung stammten im vergangenen Jahr die meisten ausländischen MINT-Studierenden in Südkorea aus Vietnam.Laut Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und IKT wurde dem 21. Sonderausschuss für künftige Talente am Freitag ein entsprechender Bericht zum „Auslands- und Inlandsaufenthalt internationaler MINT-Studierender 2024“ vorgelegt.Demnach hielten sich im vergangenen Jahr insgesamt 29.187 ausländische Studierende aus dem Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) in Südkorea auf. Davon entfielen 20.186 Personen auf Bachelorstudiengänge und 9.001 auf Master- und Promotionsprogramme.In der Rangliste der Herkunftsländer lag Vietnam mit 25,1 Prozent an der Spitze, gefolgt von China mit 24,5 Prozent und Usbekistan mit 9,7 Prozent.Damit liegen erstmals offizielle Daten zum Aufenthalt internationaler MINT-Studierender in Südkorea sowie zum Auslandsstudium koreanischer Studierender in MINT-Fächern vor.