China schlägt Vor-Ort-Untersuchung zu umstrittenen Strukturen im Westmeer vor

Photo : YONHAP News

Im Konflikt um eigenmächtig von Peking errichtete Bauwerke im Westmeer hat China eine Vor-Ort-Untersuchung vorgeschlagen.Bei der dritten bilateralen Dialogrunde zur maritimen Zusammenarbeit, die am Mittwoch in Seoul stattfand, stand die Frage nach den chinesischen Strukturen in der Provisional Measures Zone (PMZ) im Westmeer im Mittelpunkt. In diesem Gebiet überlappen sich die Ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) beider Länder.Die südkoreanische Regierung forderte China auf, die drei ohne vorherige Absprache in der gemeinsamen Zone errichteten Anlagen zu entfernen. Andernfalls werde man „proportionale Gegenmaßnahmen“ in Betracht ziehen, hieß es.Chinesische Delegierte betonten hingegen, es handele sich lediglich um Aquakulturanlagen, die keine territorialen Ansprüche begründeten. Zugleich äußerten sie Bedenken gegen einen Abbau, da private Unternehmen in das Projekt investiert hätten.Stattdessen schlug Peking vor, südkoreanische Vertreter sollten sich vor Ort ein eigenes Bild von den Anlagen machen.Im Februar hatten chinesische Privatbetreiber die Arbeit eines südkoreanischen Forschungsschiffs in der Region behindert. Diesmal sei die chinesische Regierung jedoch bereit, eine offizielle Untersuchung zu ermöglichen.Laut Berichten reagiert Seoul noch zurückhaltend auf den chinesischen Vorschlag.