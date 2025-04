Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag um 0,95 Prozent auf 2.546,3 Punkte zugelegt.Die Anleger hätten die Ergebnisse der ersten Zollgespräche zwischen Südkorea und den USA bewertet, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Bei der ersten Runde ihrer Gespräche in Washington hatten sich beide Seiten am Donnerstag auf eine rasche Einigung verständigt.Demnach soll noch vor dem Ende der 90-tägigen Zollpause Anfang Juli eine Einigung gelingen.