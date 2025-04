Nordkorea bestätigt Truppenentsendung nach Russland

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erstmals offiziell die Entsendung von Truppen nach Russland bestätigt.Die Bekanntmachung erfolgte am Sonntag durch die Zentrale Militärkommission der Arbeiterpartei, wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag meldete.In einer Stellungnahme der Kommission hieß es, dass die Truppenentsendung in vollem Einklang mit allen Klauseln sowie dem Geist des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen Nordkorea und Russland stehe. Dies stelle den getreuesten Ausdruck dessen Umsetzung dar.Weiter hieß es, dass Machthaber Kim Jong-un selbst die Entscheidung für die Truppenentsendung getroffen habe. Grundlage hierfür sei die Einschätzung gewesen, dass die Bedingungen für die Anwendung von Artikel 4 des Vertrags erfüllt seien.Artikel 4 sieht eine automatische militärische Intervention in Notfällen vor. Sollte eine Vertragspartei von einem oder mehreren Staaten mit Waffengewalt angegriffen und in den Kriegszustand versetzt werden, leistet die andere Partei unverzüglich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln militärischen und sonstigen Beistand.