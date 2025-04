Lee Jae-myung wird Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei

Photo : KBS News

Lee Jae-myung ist zum Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei (DP) gewählt worden.Die Entscheidung gab die Partei bei einer Versammlung am Sonntag im Kongresszentrum KINTEX in Goyang nach Abschluss der Vorwahlen bekannt. Lee, der bis vor kurzem Parteivorsitzender war, gewann 89,77 Prozent der Stimmen.Seit der Demokratisierung des Landes im Jahr 1987 hat noch kein Bewerber der Demokratischen Partei und ihrer Vorläuferinnen so deutlich gesiegt.Zweiter wurde Kim Dong-yeon, Gouverneur der Provinz Gyeonggi, mit 6,87 Prozent der Stimmen. Kim Kyoung-soo, Ex-Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang, folgte dahinter mit 3,36 Prozent.