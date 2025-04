Finanzminister: Zollgespräche mit USA erfahren viel internationale Aufmerksamkeit

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Finanzminister Choi Sang-mok erfahren die Zollverhandlungen zwischen Südkorea und den USA viel internationale Aufmerksamkeit.Dies sagte Choi nach seiner Rückkehr aus den USA am Sonntag am Flughafen Incheon gegenüber Reportern.Choi hatte letzte Woche in Washington am G20-Finanzministertreffen und den Zwei-plus-zwei-Handelskonsultationen mit den USA teilgenommen.Seoul und Washington vereinbarten hierbei gesonderte Gespräche der für Finanzen zuständigen Behörden über die Wechselkurs-Frage. Choi kommentierte hierzu, dass er noch konstruktivere Diskussionen erwarte, da nun ein ständiger Kommunikationskanal geschaffen worden sei.