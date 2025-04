[80 Jahre Unabhängigkeit – ein Rückblick] Die Flucht von Hwang Jang-yop nach Südkorea (20. April 1997)

Photo : YONHAP News

Am 20. April 1997 gelang es Hwang Jang-yop, einem der höchsten Funktionäre des nordkoreanischen Regimes, nach Südkorea zu fliehen. Der damals 75-Jährige zählte zum innersten Führungszirkel in Pjöngjang und gilt bis heute als ranghöchster Überläufer aus Nordkorea. Als enger Vertrauter des Staatsgründers Kim Il-sung und Mentor von dessen Sohn Kim Jong-il ist er vor allem als Hauptentwickler der „Chuche-Ideologie“ bekannt – einer staatsphilosophischen Grundlage Nordkoreas, die die Vorstellungen des Marxismus-Leninismus mit einer stärkeren Betonung des Individuums, des Nationalstaats und der Souveränität vereinen soll. Lange Zeit lehrte er als Professor für Philosophie an der Kim-Il-sung-Universität und war zeitweise auch ihr Präsident.Nach dem Tod Kim Il-sungs im Jahr 1994 geriet Hwangs Position jedoch zunehmend unter Druck. Er deutete die wachsende Kritik in der amtlichen Zeitung als Hinweis darauf, dass seine politische Entmachtung kurz bevorstehen könnte. Das wachsende Misstrauen ihm gegenüber bewog ihn schließlich zur Flucht. Nach einem Aufenthalt in Japan, wo er Vorträge zur Chuche-Ideologie gehalten hatte, suchte er in Peking Zuflucht in der südkoreanischen Botschaft und bat um Asyl.Südkorea gewährte Hwang Asyl und brachte ihn auf sicherem Wege ins Land. Unmittelbar nach seiner Ankunft übte er scharfe Kritik am nordkoreanischen Regime: Die einst von ihm selbst mitentwickelte Chuche-Ideologie sei zu einem „Feudalsystem“ verkommen, in dem die Kim-Dynastie verehrt werde. Das Regime in Pjöngjang reagierte mit wütenden Drohungen und setzte Agenten auf ihn an. 2010 wurden zwei als Flüchtlinge getarnte Nordkoreaner wegen eines Mordkomplotts gegen Hwang zu jeweils zehn Jahren Haft verurteilt.Hwang starb im Oktober desselben Jahres im Alter von 87 Jahren an einem Herzinfarkt.