Nordkorea feiert Stapellauf neuen 5.000-Tonnen-Zerstörers

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den Stapellauf eines neuen Zerstörers gefeiert, der eine Verdrängung von 5.000 Tonnen haben soll.Die Stapellaufzeremonie habe am 25. April, dem Gründungstag der Koreanischen Revolutionären Volksarmee, auf der Nampo-Werft stattgefunden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag.Laut dem Bericht nahm auch Machthaber Kim Jong-un daran teil. In seiner Ansprache bewertete Kim den neu gebauten Zerstörer als „Durchbruch bei der Modernisierung der Seestreitkräfte“.Er betonte, das Schiff sei sowohl mit Fähigkeiten zur Flug-, Schiffs-, U-Boot- und Raketenabwehr als auch mit Waffensystemen ausgestattet, die die Fähigkeiten für landgestützte Angriffe maximieren könnten.Das neue Kriegsschiff wurde laut KCNA nach Choe Hyon, einem anti-japanischen Revolutionskämpfer, benannt und gehört zur gleichnamigen Schiffsklasse.Das bisher größte Schlachtschiff Nordkoreas hat eine Verdrängung von 1.500 Tonnen.