Washington fordert Stopp von Nordkoreas Truppenentsendung

Photo : YONHAP News

Nach Nordkoreas Bestätigung seiner Truppenentsendung nach Russland haben die USA deren sofortigen Stopp verlangt.Washington sei weiterhin besorgt über die direkte Einmischung (Nordkoreas) in den Krieg, teilte laut Reuters ein Sprecher des US-Außenministeriums am Sonntag (Ortszeit) in einer E-Mail mit.Der Militäreinsatz (Nordkoreas) in Russland und die Unterstützung durch Russland im Gegenzug müssten beendet werden.Drittländer wie Nordkorea, die den Krieg zwischen Russland und der Ukraine verlängert hätten, trügen die Verantwortung, sagte der Sprecher weiter.Nordkorea hatte früher am Montag koreanischer Zeit die Entsendung von Truppen nach Russland offiziell bestätigt. In einer durch die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei hieß es, dass sich nordkoreanische Truppen auf Befehl des Staatsführers am Kampf in der Region Kursk beteiligt hätten.Russland hatte am Samstag (Ortszeit) den Einsatz nordkoreanischer Truppen im Krieg gegen die Ukraine erstmals offiziell eingeräumt. Mit Unterstützung durch nordkoreanische Truppen habe Russland sein Gebiet in der Grenzregion Kursk vollständig zurückerobert, hieß es.