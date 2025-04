Seoul verurteilt Nordkoreas Truppenentsendung nach Russland scharf

Photo : YONHAP News

Nach Nordkoreas offizieller Bestätigung seiner Truppenentsendung nach Russland hat Südkorea den Einsatz scharf verurteilt.Die Beteiligung Nordkoreas am Ukraine-Krieg stelle einen eindeutig illegalen Akt dar, der gegen die UN-Charta und Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoße, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jeon Ha-kyu am Montag. Damit habe Nordkorea seine kriminellen Handlungen selbst gestanden.Der Sprecher fügte hinzu, dass das südkoreanische Militär keine besonderen zusätzlichen Entwicklungen bei den nordkoreanischen Truppen festgestellt habe.Nordkorea hatte im Zuge der Bestätigung der Truppenentsendung erklärt, dass diese der Rückeroberung der Region Kursk durch Russland gedient habe.Der südkoreanische Sprecher sah darin ein betrügerisches Verhalten Nordkoreas, um dessen illegale Handlungen zu verschleiern. Auch Nordkoreas Argument, dass die Truppenentsendung mit dem Geist eines völkerrechtlichen Abkommens vereinbar sei, nannte er ein betrügerisches Verhalten.Nordkoreas Nachrichtenagentur KCNA hatte am Montag auf der Grundlage einer Stellungnahme der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei erstmals offiziell die Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland bestätigt. Die Truppenentsendung stehe in vollem Einklang mit allen Klauseln sowie dem Geist des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen Nordkorea und Russland, hieß es in dem Bericht.