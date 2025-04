SK Telecom will für mögliche Schäden nach Datenleck volle Verantwortung übernehmen

Photo : YONHAP News

SK Telecom hat nach dem massiven Datenleck infolge eines Hackerangriffs seinen Kunden versprochen, volle Verantwortung für eventuelle Schäden zu übernehmen.Die Zusage machte der südkoreanische Mobilfunkanbieter in einer Stellungnahme am Sonntag. Zuvor war bekannt geworden, dass Daten im Zusammenhang mit USIM (Universal Subscriber Identity Module) durchgesickert waren. Kunden reagierten darauf empört.Das Unternehmen rief alle Kunden auf, den Dienst für den USIM-Schutz zu abonnieren.Seit 10 Uhr am heutigen Montag wird in landesweit 2.600 Läden ein kostenloser USIM-Austausch angeboten.Einige Filialen haben schon keine USIM-Karten mehr vorrätig, weil sehr viele Kunden ihre Karten so schnell wie möglich wechseln wollten.Beim Zugriff auf die Applikation des Unternehmens kam es zu Störungen, da Kunden massenhaft den Dienst zur Verhinderung von Identitätsdiebstahl in Anspruch nehmen wollten.Die Regierung will gemeinsam mit dem privaten Sektor ein gemeinsames Untersuchungsteam bilden, das die Ursache für den Vorfall ermitteln soll. Die Ergebnisse der Untersuchung würden transparent gemacht.