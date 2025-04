Ex-DP-Chef Lee in Umfrage zur Präsidentschaftswahl weiter klar in Führung

Photo : YONHAP News

In einer aktuellen Umfrage zur Präsidentschaftswahl liegt der frisch gekürte Kandidat der Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, weiter klar in Führung.In der Umfrage von Realmeter sicherte sich der ehemalige Parteivorsitzende 48,5 Prozent Zustimmung. Befragt wurden vom 23. bis 25. April landesweit 1.505 Wahlberechtigte ab 18 Jahren.Lee verlor aber gegenüber der Vorwoche 1,7 Prozentpunkte.Hinter Lee folgte Kim Moon-soo, Präsidentschaftsbewerber der Partei Macht des Volks (PPP), mit 13,4 Prozent. Die weiteren PPP-Bewerber Hong Joon-pyo und Han Dong-hoon kamen jeweils auf 10,2 und 9,7 Prozent. Die Unterschiede zwischen diesen drei Bewerbern liegen innerhalb der Fehlermarge.Realmeter erklärte den unter 50 Prozent gesunkenen Zustimmungswert für Lee mit Ungewissheit über das ausstehende Urteil in seinem Gerichtsverfahren zum Vorwurf des Verstoßes gegen das Wahlgesetz. Dennoch bleibe er mit überwältigendem Vorsprung in Führung.Unter den Parteien erhielt die DP 46,8 Prozent Zustimmung, während sich die PPP 34,6 Prozent sicherte.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,5 Prozentpunkten.