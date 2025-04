Kommissarischer Präsident Han sieht Möglichkeit für Win-Win-Lösung mit USA

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Han Duck-soo sieht im Zollstreit die Möglichkeit für eine Win-Win-Lösung mit den USA.Es bestehe die Möglichkeit einer für beide Seiten vorteilhaften Lösung durch kooperative Verhandlungen. Südkorea sei davon überzeugt, dass jedes Problem „ohne Konflikte“ gelöst werden könne, sagte Han in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der britischen Wochenzeitung „The Economist“.In dem Interview nannte Han das Projekt zum Bau einer Gaspipeline und einer Verflüssigungsanlage in Alaska, an der sich koreanische Unternehmen beteiligten könnten, und die Schiffbauindustrie als Verhandlungskarte.Er wies darauf hin, dass die USA rechtliche Rahmenbedingungen ändern müssten, damit eine bilaterale Zusammenarbeit in der Schiffbauindustrie zustande kommen könne.Zudem unterstrich er die Bedeutung der Sicherheitskooperation mit den USA. Angesichts früherer Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über einen möglichen Truppenabzug aus Südkorea sagte Han, dass die Stationierung der US-Truppen für Südkorea sehr wichtig sei.