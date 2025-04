Jeon Min-chul gewinnt Großen Preis bei Ballettwettbewerb YAGP

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Balletttänzer Jeon Min-chul hat beim Youth America Grand Prix (YAGP) den Großen Preis gewonnen.Das gab die Nationale Universität der Künste Koreas, an der der 20-Jährige studiert, am Montag bekannt.Bei dem Wettbewerb in Tampa im US-Bundesstaat Florida in der Vorwoche nahm Jeon in der Senior-Division teil. Er wurde am Sonntag (Ortszeit) zum Gewinner des Grand Prix gekürt. Es handelt sich um die höchste Auszeichnung, die an den besten Teilnehmenden in allen Kategorien und Altersgruppen verliehen wird.Jeon ist der fünfte Südkoreaner, der den Großen Preis beim YAGP gewann.Der Youth America Grand Prix zählt zu den größten Ballettwettbewerben der Welt.