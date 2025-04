Generalstabschefs Südkoreas und der Türkei führen Gespräch

Photo : YONHAP News

Die Generalstabschefs Südkoreas und der Türkei sind in Seoul zu einem Gespräch zusammengekommen.Laut dem Vereinigten Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte empfing sein Vorsitzender Kim Myung-soo am Montag den türkischen Generalstabschef Metin Gürak.Beide hätten über die internationale Sicherheitslage gesprochen. Sie seien darin übereingekommen, dass Nordkoreas Fortschritte bei Atomwaffen und Raketen sowie die verstärkte Militärkooperation zwischen Nordkorea und Russland zu Bedrohungen für die ganze Welt würden.Auch Innovationen im Verteidigungsbereich wurden thematisiert. Ein Schwerpunkt war, wie militärische Fähigkeiten in Vorbereitung auf künftige Bedingungen auf dem Gefechtsfeld entwickelt werden sollten.Kim bezeichnete die Türkei als Bruderland, das im Koreakrieg für Freiheit und Frieden der Republik Korea gekämpft hatte. Er verwies außerdem auf die strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern.Im Anschluss an das Treffen stattete der türkische Generalstabschef dem kommissarischen Verteidigungsminister Kim Seon-ho einen Höflichkeitsbesuch ab. Beide sprachen über Maßnahmen für eine engere Kooperation bei der Verteidigung und in der Verteidigungsindustrie.