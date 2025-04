Kletterweltcup: Seo Chae-hyun holt Gold im Leadklettern

Photo : YONHAP News

Beim zweiten Kletterweltcup des Jahres 2025 hat die Südkoreanerin Seo Chae-hyun im Leadklettern den geteilten ersten Platz belegt.Im Finale am Sonntag im chinesischen Wujiang kletterte Seo bis Griff 41, und kam damit genauso weit wie die Britin Erin McNeice.Seo und McNeice waren zeitgleich in 4:26 Minuten bis zu Griff 41 gelangt und teilen sich damit den ersten Platz.Im Speedklettern der Frauen gewann die Südkoreanerin Jeong Ji-min die Silbermedaille. Mit 6,37 Sekunden im Finale hatte sie 0,05 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Zhang Shaoqin aus China.Im Halbfinale hatte Jeong das Ziel in einer Zeit von 6,33 Sekunden erreicht und damit einen neuen Landesrekord aufgestellt.