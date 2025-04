US-Finanzminister: Handelsgespräche mit Südkorea laufen sehr gut

Photo : YONHAP News

Die Handelsgespräche zwischen Südkorea und den USA verlaufen nach Einschätzung von US-Finanzminister Scott Bessent sehr gut.Die entsprechende Äußerung machte Bessent in einem Interview mit CNBC am Montag (Ortszeit).Seine Bemerkung wird als positive Bewertung des südkoreanischen Ansatzes bei den Zwei-plus-zwei-Handelskonsultationen auf Ministerebene am Donnerstag (Ortszeit) in Washington betrachtet. Die südkoreanische Delegation hatte bei den Gesprächen vorgeschlagen, noch vor Ende der Zollpause am 8. Juli ein sogenanntes „Juli-Paket“ zu schnüren, gemeint ist eine umfassende Einigung. Sie hatte hierfür auch konkrete Pläne vorgelegt.Bessent nannte in dem Interview aber keine Gründe für seine positive Einschätzung zu den Gesprächen.Die US-Regierung von Donald Trump hatte am 9. April ihre sogenannten reziproken Zölle gegen 56 Länder, einschließlich Südkoreas, und die Europäische Union in Kraft gesetzt, nach nur 13 Stunden aber für 90 Tage ausgesetzt. Seitdem verhandeln die USA mit einzelnen Ländern über die Zölle und die Verringerung von Handelsdefiziten.