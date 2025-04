Nordkoreanische Militärdelegation reist nach Russland

Photo : KBS News

Eine nordkoreanische Militärdelegation besucht Russland.Laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA reiste die Delegation der Koreanischen Volksarmee am Montag ab, um am dritten Internationalen Antifaschistischen Forum in Russland teilzunehmen.Beobachter sehen die Möglichkeit, dass die Delegation mit der russischen Seite über die Teilnahme an der Militärparade zum Tag des Sieges am 9. Mai sprechen wird.Der russische Verteidigungsminister Andrei Beloussow hatte bei seinem Besuch in Nordkorea im vergangenen November darum gebeten, Truppen zur Parade zum 80. Jahrestag des Sieges zu entsenden.Präsident Wladimir Putin hatte bei seinem Nordkorea-Besuch im vergangenen Juni Machthaber Kim Jong-un nach Moskau eingeladen. Daher wird nicht ausgeschlossen, dass Kim anlässlich des Gedenktags Russland besucht.