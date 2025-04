Russland veröffentlicht erstmals Video von Nordkoreanern bei Militärtraining in Kursk

Photo : YONHAP News

Russland hat erstmals ein Video veröffentlicht, das nordkoreanische Soldaten beim Kampftraining in Kursk zeigt.Wladimir Solowjow, ein Moderator für das russische Staatsfernsehen, teilte am Montag (Ortszeit) auf Telegram mit, dass das russische Verteidigungsministerium Szenen eines Kampftrainings der nordkoreanischen Truppen bekannt gemacht habe, die an der Befreiung der Oblast Kursk beteiligt gewesen seien. Er teilte außerdem das Video.Darin ist zu sehen, wie nordkoreanische Soldaten auf einem Übungsplatz auf Anweisung eines Kommandeurs mit scharfer Munition schießen. Auch wird mit der Panzerabwehrhandwaffe RPG geschossen. Der nordkoreanische Befehlshaber ruft dabei „Bis zum Letzten“.Bemerkenswert ist, dass auf den Helmen der nordkoreanischen Soldaten in dem Filmmaterial das Sankt-Georgs-Band, ein Siegessymbol der russischen Arme, in Form eines Kreuzes aufgeklebt ist.Der russische Präsident Wladimir Putin bedankte sich am Montag öffentlich bei Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für die Truppenentsendung. Die nordkoreanischen Truppen hätten eine wichtige Rolle im Kampf gespielt und dazu beigetragen, in russisches Gebiet eingedrungene ukrainische Neonazi-Truppen zurückzudrängen, sagte er.