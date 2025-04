Animationsfilm „The King of Kings“ umsatzstärkste südkoreanische Produktion in USA

Photo : YONHAP News

Der Animationsfilm „The King of Kings“ ist zur umsatzstärksten koreanischen Produktion in den USA geworden.Der Film spielte innerhalb von 17 Tagen nach dem Kinostart am 11. April 54,5 Millionen Dollar in den USA ein, heißt es auf einer Website zu Einspielergebnissen von Kinofilmen.Schon jetzt wurde damit das Einspielergebnis des vierfachen Oscar-Gewinners „Parasite“ in den USA übertroffen, der etwa 60 Wochen lang im Kino lief.„The King of Kings“ (Der König der Könige) handelt vom Leben Jesu und basiert auf dem Roman „The Life of Our Lord“ des britischen Schriftstellers Charles Dickens.