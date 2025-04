US-Experte sieht geringe Wahrscheinlichtkeit für Einwilligung Nordkoreas in Dialog

Photo : YONHAP News

Ein US-amerikanischer Experte sieht eine eher geringe Wahrscheinlichkeit für eine Einwilligung Nordkoreas in Gespräche mit den USA.Nordkoreas verstärkte Militärzusammenarbeit mit Russland sorge für eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass Pjöngjang auf eine Aufforderung der Trump-Regierung zu Verhandlungen eingeht, erklärte Sydney Seiler, leitender Berater an der US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS), am Montag in New York.Am besorgniserregendsten an der Interaktion zwischen Nordkorea und Russland sei die Gefahr, dass diese alle Strategien untergraben könnte, Nordkorea durch Druck wieder zu einem zuverlässigen Gesprächspartner zu machen, sagte er.Nach seiner Meinung sind die USA für Nordkorea kein attraktives Gegenüber.US-Präsident Donald Trump hat zwar wiederholt die Möglichkeit eines erneuten Dialogs mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un angedeutet, indem er das Land als Atommacht bezeichnete. Jedoch gebe es für Nordkorea seit dessen Annäherung an Russland weniger Anlass dazu, sich auf Gespräche mit den USA einzulassen, heißt es.Hinsichtlich der nordkoreanisch-russischen Militärkooperation äußerte Seiler die Besorgnis, dass Nordkoreas konventionelle Waffenkapazitäten mit russischer Unterstützung modernisiert werden könnten.