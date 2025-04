Nach Datenleck: SK Telecom verliert an einem Tag 34.000 Kunden

Photo : YONHAP News

Allein am Montag sind rund 34.000 Kunden des Mobilfunkanbieters SK Telecom (SKT) zu anderen Anbietern gewechselt.Nach Angaben der Kommunikationsbranche wechselten 34.132 SKT-Kunden gestern zu anderen Anbietern, etwa 60 Prozent zu KT und der Rest zu LG Uplus.SKT hatte am 18. April festgestellt, dass ein Teil der Kundendaten im Zusammenhang mit USIM nach einer Hackerattacke mittels eines Schadcodes entwendet worden war.Aufgrund der Besorgnis über mögliche Hackerangriffe zeichnet sich seit dem 26. April die Tendenz ab, dass SKT-Kunden zu anderen Anbietern wechseln.SKT ist mit 23 Millionen Mobilfunkkunden der größte Mobilfunkanbieter in Südkorea. Dahinter folgt KT mit einer Kundenzahl im mittleren Zehn-Millionen-Bereich. Dritter ist LG Uplus mit einem Wert im unteren Zehn-Millionen Bereich.