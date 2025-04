Trump lädt CEOs von Hyundai Motor und weiteren Unternehmen ins Weiße Haus ein

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat Vertreter von Hyundai Motor und weiteren Unternehmen zu einer Veranstaltung im Weißen Haus am Mittwoch eingeladen.Bloomberg und Reuters meldeten am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf einen Beamten des Weißen Hauses, dass etwa 20 CEOs, darunter von Hyundai Motor und Nvidia, an der Veranstaltung „Invest in America“ teilnehmen würden.Trump wolle den Termin nutzen, um seine Errungenschaften in den ersten 100 Tagen seiner zweiten Amtszeit in den Vordergrund zu stellen. Demnach wolle er vor allem auf Erfolge auf den Gebieten Verteidigung, Technologie, Gesundheitspflege und Konsumgüterindustrie verweisen, hieß es.Nach Angaben des Weißen Hauses haben nach Beginn von Trumps zweiter Amtszeit Unternehmen Investitionen in Höhe von zwei Billionen Dollar in den USA zugesagt.Chung Eui-sun, Vorsitzender der südkoreanischen Hyundai Motor Group, hatte bei einer Veranstaltung im Weißen Haus am 24. März angekündigt, in den nächsten vier Jahren 21 Milliarden Dollar in den USA zu investieren.