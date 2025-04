Nordkorea informiert Bevölkerung über Putins Danksagung für Truppenentsendung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine Bevölkerung über die jüngste Danksagung des russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland informiert.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass Putin eine Erklärung über die Beteiligung nordkoreanischer Truppen an der Befreiungsoperation in der russischen Region Kursk abgegeben habe. Die Erklärung wurde im Volltext veröffentlicht. Sie wurde auch auf der Titelseite des Organs der Arbeiterpartei "Rodong Sinmun" veröffentlicht.Putin betonte darin die Legitimität des Truppeneinsatzes durch Nordkorea. Dieser stehe in vollem Einklang mit dem Völkerrecht und Artikel 4 des im Juni unterzeichneten bilateralen Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft.Putin richtete seinen herzlichen Dank an Machthaber Kim Jong-un, die nordkoreanische Führung und das Volk. Die koreanischen Helden würden ewig in Erinnerung behalten.Hinter der Veröffentlichung von Putins Dankesbotschaft wird die Absicht vermutet, möglicher Unruhe in der Öffentlichkeit angesichts der großen Zahl gefallener und verwundeter Soldaten vorzubeugen.