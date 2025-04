Trump Junior besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Donald Trump Jr., der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump, wird heute zu einem Besuch in Südkorea erwartet.Wie aus Wirtschaftskreisen verlautete, wird er am Nachmittag mit einem Privatflugzeug eintreffen.Sein Besuch erfolgt auf Einladung von Chung Yong-jin, Vorsitzender der Shinsegae Group. Chung soll unter den koreanischen Unternehmern die engsten Beziehungen zu Trump Jr. haben.Wie verlautete, hätten südkoreanische Geschäftsleute ihn darum gebeten, eine zentrale Rolle für die Kommunikation mit der Trump-Regierung zu spielen.Trump Jr. wird am Mittwoch in Seoul zu einer Reihe von Einzelgesprächen mit Chefs führender Konzerne zusammentreffen.Zuletzt war er im August letzten Jahres zur Teilnahme an der politischen Konferenz „Build Up Korea 2024“ nach Südkorea gekommen.Es ist sein erster Besuch im Land seit der erneuten Vereidigung seines Vaters als US-Präsident im Januar.