Seoul kritisiert Nordkorea für Darstellung von Truppenentsendung als vereinbar mit Völkerrecht

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Nordkoreas Behauptung scharf zurückgewiesen, dass sein Truppeneinsatz im russischen Krieg gegen die Ukraine mit dem Völkerrecht im Einklang stehe.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sprach am Dienstag von einer weit hergeholten Behauptung.Die russische Invasion in die Ukraine an sich stelle einen Verstoß gegen die UN-Charta dar, die oberste völkerrechtliche Norm. Nordkorea habe sich an einem illegalen Krieg beteiligt, sagte der Beamte.Die Zentrale Militärkommission der Arbeiterpartei Nordkoreas hatte in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme erklärt, dass die militärischen Aktivitäten der Streitkräfte des Landes in vollem Einklang mit der UN-Charta und dem nordkoreanisch-russischen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft stehen.Hinsichtlich der Bestätigung von Nordkoreas Truppenentsendung mittels einer Stellungnahme der Zentralen Militärkommission geht der Beamte davon aus, dass dieser damit in militärischer Hinsicht höchste Formalität verliehen worden sei.In Bezug auf die Reise einer nordkoreanischen Militärdelegation nach Russland hieß es, dass die südkoreanische Regierung verschiedene Situationen, einschließlich einer möglichen Teilnahme nordkoreanischer Truppen an der Militärparade zum russischen Tag des Sieges, in Betracht ziehe.