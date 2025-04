K-Pop-Band darf erstmals seit Hallyu-Verbot kommerzielles Konzert in China geben

Photo : YONHAP News

Eine Lokalregierung in China hat erstmals seit neun Jahren ein kommerzielles Konzert einer K-Pop-Band genehmigt.Nach Angaben aus diplomatischen Kreisen am Dienstag genehmigte die Kultur- und Tourismusbehörde der Stadt Fuzhou in der Provinz Fujian am Freitag einen Auftritt der südkoreanischen Boygroup Epex. Die Gruppe will im Rahmen ihrer dritten Konzerttournee in Fuzhou auftreten.China hatte aus Protest gegen die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea im Jahr 2016 Restriktionen für die koreanische Popkultur eingeführt. Seitdem durften südkoreanische Popsänger in der Volksrepublik keine kommerziellen Einzelkonzerte mehr geben.Nach einem Dreiergipfel mit Japan im Mai letzten Jahres zeichnete sich eine Entspannung im Verhältnis zwischen Südkorea und China ab.China lässt seit der Zeit etwa kurz vor und nach dem Amtsantritt der zweiten Trump-Regierung Anfang des Jahres Bereitschaft zu einer Verbesserung der Beziehungen mit Südkorea erkennen.