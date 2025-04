LS Cable & System baut Fabrik für Unterwasserkabel in USA

Photo : KBS News

Der koreanische Kabelhersteller LS Cable & System baut die größte Fabrik für Unterwasserkabel in den USA.Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass der erste Spatenstich für den Bau der Produktionsanlage seiner Tochter LS GreenLink in Chesapeake im Bundesstaat Virginia gemacht worden sei.In den Fabrikbau werden insgesamt 681 Millionen Dollar investiert. Die Fertigstellung soll im dritten Quartal 2027 erfolgen, die Massenproduktion soll im ersten Quartal 2028 starten.LS Cable & System rechnet mit der Schaffung von mindestens 330 Arbeitsplätzen.Inzwischen haben mehrere koreanische Unternehmen Pläne für Investitionen in den USA vorgestellt. LS Cable & System ist nach eigenen Angaben die erste koreanische Firma, die in der zweiten Amtszeit von Donald Trump tatsächlich mit dem Bau einer Fabrik begonnen hat.