Kim Moon-soo und Han Dong-hoon ziehen in letzte Vorwahlrunde der PPP für Präsidentschaftswahl ein

Photo : YONHAP News

Der ehemalige Arbeitsminister Kim Moon-soo und der frühere Vorsitzende der Partei Macht des Volks (PPP), Han Dong-hoon, sind in die letzte Vorwahlrunde der PPP für die Wahl deren Präsidentschaftskandidaten eingezogen.Das Wahlkomitee der Partei gab am Dienstag die Ergebnisse der zweiten Vorwahlrunde bekannt. Dabei wurden die Ergebnisse eines Mitgliedervotums und einer Umfrage in der Öffentlichkeit zu jeweils 50 Prozent berücksichtigt.Die Rangliste der Bewerber und ihre Stimmenanteile wurden nicht bekannt gemacht. Es ist daher unklar, wer von beiden Finalisten mehr Stimmen erhalten hat.Nach einer Debatte zwischen Kim und Han am Mittwoch werden am Donnerstag und Freitag ein Mitgliedervotum und eine öffentliche Umfrage durchgeführt. Diese werden ebenfalls zu jeweils 50 Prozent berücksichtigt.Wer die meisten Stimmen gewinnt, wird auf einem Parteitag am Samstag zum Präsidentschaftskandidaten der PPP gekürt.