Trump Junior trifft sich heute mit koreanischen Unternehmern

Photo : YONHAP News

Donald Trump Jr. trifft sich am Mittwoch mit einer Reihe von Chefs südkoreanischer Unternehmen.Der älteste Sohn von US-Präsident Donald Trump traf am Dienstagabend in Südkorea ein.Berichten zufolge wird er heute Einzelgespräche mit den Chefs führender Konzerne in Südkorea führen. Die Treffen werden hinter verschlossenen Türen stattfinden.Wie verlautete, würden Lee Hae-jin, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Naver, und Kim Dong-kwan, Vizevorsitzender der Hanwha Group, mit Trump Jr. zusammentreffen. Auch einige der Chefs der zehn größten Unternehmensgruppen würden mit ihm zusammenkommen.Der Besuch von Trump Jr. kam auf Einladung von Chung Yong-jin, Vorsitzender der Shinsegae Group, zustande. Chung soll eine enge Beziehung zu Trump Jr. haben.