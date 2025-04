Photo : YONHAP News

Im UN-Sicherheitsrat hat es scharfe Kritik an Nordkoreas Truppenentsendung nach Russland gegeben.Am UN-Hauptsitz in New York fand am Dienstag (Ortszeit) eine Ratssitzung zu Frieden und Sicherheit in der Ukraine statt.Südkoreas UN-Botschafter Hwang Joon-kook wies in der Sitzung darauf hin, dass Russland und Nordkorea die Entsendung nordkoreanischer Truppen erst neulich offiziell zugegeben hätten. Zuvor hätten sie den Einsatz lange geleugnet.Nordkorea habe auf der Grundlage des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft mit Russland darauf hingewiesen, dass das Recht zur Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta gelte, weil Kursk russisches Gebiet sei. Dieser absurde Rechtfertigungsversuch sei abscheulich.Der Vertreter der USA, John Kelley, sagte, Russland und Nordkorea hätten die Präsenz nordkoreanischer Truppen auf dem Gefechtsfeld offen zur Schau gestellt. Dies stelle einen Verstoß gegen Ratsresolutionen und eine ernsthafte Eskalation dar, die Russland die Fortsetzung von Angriffen ermögliche.Der russische Botschafter Wassili Nebensja behauptete dagegen, dass sich Russland und Nordkorea nach Artikel 4 ihres Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft vollständig an das Völkerrecht gehalten hätten.Man danke den nordkoreanischen Brüdern für ihre Tapferkeit, die für immer im Gedächtnis des russischen Volks bleibe, fuhr er fort.Aus Nordkorea war bei der Sitzung kein Vertreter anwesend.