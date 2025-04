Umfrage: Unternehmen in Südkorea, China und Japan rechnen mit Umsatzrückgang wegen Zollschock aus USA

Photo : YONHAP News

Herstellende Unternehmen in Südkorea, China und Japan rechnen aufgrund des Zollschocks aus den USA mit einem Umsatzeinbruch im nächsten Jahr.Das ergab eine Umfrage des südkoreanischen Unternehmerverbandes FKI bei 303 Unternehmen in den drei Ländern.Die befragten südkoreanischen Firmen rechnen mit einem Umsatzrückgang von durchschnittlich 4,0 Prozent für nächstes Jahr. Die chinesischen Firmen erwarten einen Umsatzeinbruch von durchschnittlich 6,7 Prozent, die japanischen von 7,2 Prozent.In jedem der drei Länder wurden 101 Unternehmen befragt, die dort zu den 1.000 umsatzstärksten herstellenden Unternehmen zählen. Die Umfrage wurde vom 31. März bis 15. April durchgeführt.Als die Branche, die voraussichtlich den stärksten Umsatzrückgang erleiden wird, nannten die koreanischen Unternehmen Maschinen und Industrieausrüstung (Rückgang von 12,2 Prozent). Die chinesischen Unternehmen nannten Stahl- und Metallprodukte (minus 11,7 Prozent), die Japaner Halbleiter und elektronische Produkte (minus 10,4 Prozent).Die Branche mit dem durchschnittlich größten befürchteten Umsatzrückgang in den drei Ländern ist die Stahl- und Metallindustrie (durchschnittlich minus 10,3 Prozent).Als Strategie zur Verringerung der Auswirkungen der US-Zölle nannten alle drei Länder die Einsparung von Kosten und Aufwendungen am häufigsten. 46 Prozent der koreanischen Unternehmen gaben diese Antwort, 61 Prozent der chinesischen und 41 Prozent der japanischen.Der Anteil der Unternehmen, die die Produktion oder Investitionen in den USA steigern würden, fiel bei den japanischen Firmen mit 21 Prozent am stärksten aus. Bei den koreanischen und chinesischen Firmen sagten jeweils elf und 17 Prozent, dass sie ihre Investitionen in den USA ausbauen wollten.