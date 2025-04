Datenleck bei SKT: IMEI-Nummern nach Regierungsangaben nicht durchgesickert

Photo : YONHAP News

Beim jüngsten Hackerangriff auf den Mobilfunkanbieter SK Telecom (SKT) sind die Nummern zur Identifizierung von Endgeräten offenbar nicht durchgesickert.Die entsprechenden Zwischenergebnisse der Untersuchung gab das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Dienstag bekannt.Laut den Ergebnissen einer ersten Untersuchung durch ein Team des öffentlichen und privaten Sektors sind bislang 25 Arten von Daten von SKT durchgesickert.Darunter gibt es vier Arten von Informationen, die für die Duplizierung von USIM-Karten verwendet werden können. Dazu zählen die Telefonnummern von Mobilfunkteilnehmern und Internationale Kennungen für Mobile Teilnehmer (IMSI: International Mobile Subscriber Identity).Das Untersuchungsteam nahm fünf SKT-Server von drei verschiedenen Arten unter die Lupe, die anscheinend von dem Angriff betroffen gewesen waren. Es sei dabei festgestellt worden, dass die IMEI (International Mobile Equipment Identity)-Nummern nicht entwendet worden seien, hieß es. Die IMEI ist eine 15-stellige Nummer, über die jedes mobilfunkfähige Gerät für dessen Identifizierung verfügt.Das Team erklärte, dass mit dem Abonnement des Diensts von SKT für den USIM-Schutz das sogenannte SIM-Swapping verhindert werden könne. Beim SIM-Swapping wird versucht, mittels eines Geräts mit einer geklonten USIM-Karte Verbrechen zu begehen.SKT, der größte Telekommunikationsanbieter in Südkorea mit 23 Millionen Kunden, war jüngst einem Hackerangriff zum Opfer gefallen, bei dem Daten im Zusammenhang mit USIM durchgesickert sind. Das Unternehmen bietet daher seit Montag seinen Kunden einen kostenlosen USIM-Austausch an.