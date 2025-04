Koreanische Serie „S Line” erhält Musikpreis beim Cannes International Series Festival

Photo : YONHAP News

Die koreanische Serie „S Line“ hat den Preis für die beste Musik beim Cannes International Series Festival gewonnen.Nach Angaben auf der Website des Festivals wurde der Musikdirektor der Serie, Lee Jun-oh, bei der Abschlussfeier der 8. Auflage des Festivals am Dienstag (Ortszeit) mit dem Preis in der Konkurrenz für Langformate ausgezeichnet.„S Line“ basiert auf dem gleichnamigen Webtoon. Die Serie handelt davon, dass eine Frau für andere unsichtbare rote Linien sehen kann, durch die Menschen verbunden sind, die miteinander eine sexuelle Beziehung hatten.Lee Soo-hyuk und Lee Da-hee spielten die Hauptrollen. Die Serie wurde in Südkorea noch nicht veröffentlicht.Das Cannes International Series Festival wurde 2018 ins Leben gerufen. Es findet jährlich etwa einen Monat vor den Internationalen Filmfestspielen von Cannes statt.