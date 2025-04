Südkorea und USA führen technische Diskussionen für Zollverhandlungen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA nehmen Arbeitsgespräche auf, um Arbeitsgruppen zur Verhandlung über die US-Zölle zu bilden.Das südkoreanische Industrieministerium gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass „technische Diskussionen“ mit dem Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) am Mittwoch und Donnerstag in Washington abgehalten würden.Beide Länder wollen bei dem Treffen die Zusammensetzung von Arbeitsgruppen für Verhandlungen zu den jeweiligen Themenbereichen und Beratungstermine festlegen.Jang Sung-gil, Generaldirektor für Handelspolitik des Industrieministeriums, sagte, man werde um Ausnahmen von den gegenseitigen Zöllen, den Zöllen auf einzelne Waren wie Autos und Stahlprodukte sowie den möglichen künftigen Zöllen bitten. Man werde sich bemühen, um Schäden bei einheimischen Unternehmen so weit wie möglich zu begrenzen.