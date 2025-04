DP bildet Wahlkampfkomitee für Präsidentschaftswahl

Photo : KBS News

Die Demokratische Partei (DP) hat am Mittwoch ihr zentrales Wahlkampfkomitee für die Präsidentschaftswahl offiziell ins Leben gerufen.Der Ausschuss wird von sieben Vorsitzenden geleitet. Park Chan-dae, kommissarischer Parteivorsitzender, und Yoon Yeo-joon, ehemaliger Umweltminister, werden als ständige Vorsitzende fungieren. Yoon gilt als Stratege des konservativen Lagers.Zu den Vorsitzenden zählen auch die ehemalige Justizministerin Kang Kum-shil und der ehemalige Gouverneur der Provinz Süd-Gyeongsang, Kim Kyoung-soo, der auch in das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Partei gegangen war.DP-Generalsekretär Kim Yoon-deok sagte, dass bei der Zusammensetzung des Gremiums der nationalen Eintracht die größte Bedeutung zugemessen worden sei.In das Gremium wurden auch Personen aus dem konservativen Lager aufgenommen. Lee Seok-yeon, ehemaliger Minister für Regierungsgesetzgebung, und Lee In-ki, früherer Abgeordneter und Mitarbeiter des Wahlkampflagers von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol bei der letzten Präsidentschaftswahl, schlossen sich dem Komitee an.Der Präsidentschaftskandidat der DP, Lee Jae-myung, schrieb unterdessen in sozialen Medien, dass eine nachhaltige Work-Life-Balance erforderlich sei. Er versprach, Unternehmen, die eine 4,5-Tage-Woche einführen, zu unterstützen und Urlaubsregelungen zu verbessern.