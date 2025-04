Kim Moon-soo und Han Dong-hoon liefern sich in Regierungspartei Vorwahl-Duell

Photo : YONHAP News

Die Partei Macht des Volks (PPP) veranstaltet am Mittwochabend ein Duell zwischen den beiden Finalisten im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur.In einer 90-minütigen Debatte, die live im Fernsehen übertragen wird, werden Kim Moon-soo und Han Dong-hoon über anstehende Angelegenheiten debattieren, darunter eine Neuregelung der Beziehungen zum abgesetzten Präsidenten Yoon Suk Yeol. Auch wird eine mögliche Einigung für einen einheitlichen Kandidaten im Falle einer Präsidentschaftsbewerbung des kommissarischen Präsidenten Han Duck-soo thematisiert.Der endgültige Kandidat wird nach einem Mitgliedervotum und einer öffentlichen Umfrage am Donnerstag und Freitag auf einem Parteitag am Samstag bekannt gemacht.Dass sich auch Premier Han Duck-soo für die Wahl bewirbt, gilt mittlerweile als faktisch sicher. Es gibt Spekulationen, nach denen er am Donnerstag von seinem Amt zurücktreten und möglicherweise am Freitag erklären wird, bei der Wahl antreten zu wollen.