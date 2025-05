Südkorea erhält Zuschlag für Atomkraftprojekt in Tschechien

Photo : KBS News

Der südkoreanische Kraftwerksbetreiber Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) hat den Zuschlag für ein Atomkraftprojekt in Tschechien erhalten.Laut Reuters genehmigte die tschechische Regierung auf einer Kabinettssitzung am Mittwoch (Ortszeit) das Budget für den Bau neuer Reaktorblöcke im Kernkraftwerk Dukovany. Mit KHNP werde am 7. Mai ein Vertrag hierzu unterzeichnet.Im Rahmen des schätzungsweise 26 Billionen Won (18 Milliarden Dollar) schweren Projekts sollen zwei neue Reaktorblöcke im AKW Dukovany gebaut werden. Derzeit sind dort vier Reaktorblöcke in Betrieb.Im Rennen um den Zuschlag hatte sich KHNP gegen das US-Unternehmen Westinghouse Electric Company und den französischen Stromkonzern EDF durchgesetzt und war im vergangenen Juli zum bevorzugten Bieter bestimmt worden.Es wird der erste Reaktorexport Südkoreas seit 2009 sein. Damals hatte ein südkoreanisches Konsortium den Zuschlag für das Kernkraftwerk Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten.