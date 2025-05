Nordkorea und Russland feiern ersten Spatenstich für Straßenbrücke über Fluss Tumen

Photo : KBS News

Nordkorea und Russland haben den Beginn des Baus einer Straßenbrücke über den Fluss Tumen (Duman) gefeiert.Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass fand am Mittwoch eine virtuelle Grundsteinlegungszeremonie statt. Der russische Ministerpräsident Michail Mischustin und der nordkoreanische Premier Pak Thae-song seien hierbei anwesend gewesen.Den Bau der Brücke, die den Tumen überspannen und Russland und Nordkorea miteinander verbinden soll, bezeichnete Mischustin als wahren Meilenstein in den Beziehungen zwischen beiden Ländern. Dieses Bauprojekt sei mehr als nur eine Ingenieurarbeit. Es symbolisiere ihren gemeinsamen Wunsch, die freundschaftlichen und gutnachbarlichen Beziehungen zu stärken und die Zusammenarbeit auszubauen, sagte er.Er äußerte auch die Erwartung, dass Unternehmen nach der Fertigstellung der Brücke von niedrigeren Transpostkosten profitieren. Dadurch sollten die Handels- und Wirtschaftskooperation zwischen beiden Ländern ausgebaut und der Tourismus angekurbelt werden.Pak sagte, dass die Brücke ein ewiges historisches Denkmal werde, das die unzerbrechliche Freundschaft zwischen beiden Staaten symbolisiere.Der Bau der Brücke war beim Treffen zwischen Machthaber Kim Jong-un und Präsident Wladimir Putin im Juni letzten Jahres in Pjöngjang vereinbart worden.